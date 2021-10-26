На поиски Светличной отправились десятки волонтеров

Поисковики обзванивают больницы и отделения полиции

На поиски пропавшей кинозвезды Светланы Светличной, с которой никто не может связаться  21 октября, отправились волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт". В мероприятии участвуют 42 человека, поисковикам уже разослали ориентировку.

В отряде заявили, что расклеили свыше двух тысяч ориентировок. Добровольцы обзванивают больницы и отделения полиции Москвы и МО. Пешие группы прошли уже более тридцати километров, однако пока что никаких результатов нет.

В настоящий момент поиски продолжаются. Отряд просит обращаться на горячую линию всех, у кого имеется информация о местонахождении актрисы, передает RT.

Ранее друг Светличной заявил, что со звездой все в порядке – она переехала к родственникам, однако не желает говорить, куда именно.

Источник: lizaalert.org
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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