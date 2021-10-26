Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
На поиски пропавшей кинозвезды Светланы Светличной, с которой никто не может связаться 21 октября, отправились волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт". В мероприятии участвуют 42 человека, поисковикам уже разослали ориентировку.
В отряде заявили, что расклеили свыше двух тысяч ориентировок. Добровольцы обзванивают больницы и отделения полиции Москвы и МО. Пешие группы прошли уже более тридцати километров, однако пока что никаких результатов нет.
В настоящий момент поиски продолжаются. Отряд просит обращаться на горячую линию всех, у кого имеется информация о местонахождении актрисы, передает RT.
Ранее друг Светличной заявил, что со звездой все в порядке – она переехала к родственникам, однако не желает говорить, куда именно.
Наследник престола угрожал действующему королю
"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР