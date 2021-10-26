Мэастро считает, что лично сам ни с кем не ссорился

Автор "Зимней вишни" и серии фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников отмечает 26 октября 90-летие. Маэстро сожалеет о многих современных нравах: культура превратилась в очередную сферу зарабатывания денег, а о том, что в душе у человека, не волнует никого.

С Василием Ливановым, исполнителем главной роли в советском "Шерлоке Холмсе", режиссер не общается уже больше 30 лет. Однако маэстро считает, что никакой ссоры и не было – в своей автобиографической книге "Бейкер-стрит на Петроградской" он описал того как весьма среднего актера, который, однако, оказался прекрасным типажом для мистера Холмса.

"Между прочим, я больше никого не видел в этой роли. А он надулся и с тех пор поливает меня грязью. Не общаемся и не планируем. Пошел он на фиг!" – негодует сценарист.

Кинорежиссер хочет дожить до ста лет – примером ему служит покойный Зельдин, который прожил до 101 года. Реализовать эту цель Масленникову мешают только корреспонденты, которые, едко заявил режиссер, постоянно терроризируют его телефонными звонками.

На достаток Масленников не жалуется: часть дохода приносят книги, которые он издает на собственную пенсию. Однако о размере заработка не желает распространяться: маэстро считает это неприличным делом.

"Союз кинематографистов, опять же, немножко доплачивает, как Народному артисту Так что три-четыре месяца – и можно оплатить издание книги", – туманно ответил режиссер.

Ранее сообщалось о смерти советского и российского актера Виктора Евграфова, исполнившего роль профессора Мориарти в картине Масленникова. По данным СМИ, летальный исход наступил вследствие оторвавшегося тромба.