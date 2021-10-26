С актрисой все в порядке

Сотрудники уголовного розыска смогли найти пропавшую несколько дней назад актрису Светлану Светличную в Москве – оказалось, что последняя находится в здании киностудии на улице Эйзенштейна.

Как отмечает источник, киноактриса принимает участие в съемках телевизионного шоу. Состояние Светличной в норме – она хорошо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что на поиски звезды отправились волонтеры из поискового отряда "ЛизаАлерт". Добровольцы прочесали десятки километров и расклеили две тысячи объявлений.