Пропавшую в Москве Светличную нашли сотрудники уголовного розыска

С актрисой все в порядке

Сотрудники уголовного розыска смогли найти пропавшую несколько дней назад актрису Светлану Светличную в Москве – оказалось, что последняя находится в здании киностудии на улице Эйзенштейна.

Как отмечает источник, киноактриса принимает участие в съемках телевизионного шоу. Состояние Светличной в норме – она хорошо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что на поиски звезды отправились волонтеры из поискового отряда "ЛизаАлерт". Добровольцы прочесали десятки километров и расклеили две тысячи объявлений.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Убийство в одно касание: саудовский принц похвастался смертельным кольцом из России

Наследник престола угрожал действующему королю

Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей