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Сотрудники уголовного розыска смогли найти пропавшую несколько дней назад актрису Светлану Светличную в Москве – оказалось, что последняя находится в здании киностудии на улице Эйзенштейна.
Как отмечает источник, киноактриса принимает участие в съемках телевизионного шоу. Состояние Светличной в норме – она хорошо себя чувствует.
Ранее сообщалось, что на поиски звезды отправились волонтеры из поискового отряда "ЛизаАлерт". Добровольцы прочесали десятки километров и расклеили две тысячи объявлений.
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