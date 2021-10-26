Организм актера не может побороть заразу

Уже третью неделю подряд врачи борются за жизнь советского и российского актера Валерия Гаркалина. К сожалению, деятелю культуры не становится лучше. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Гаркалин находится в крайне тяжелом состоянии. Ситуацию осложняет тот факт, что у Валерия Борисовича имеются хронические болезни сердечно-сосудистой системы. Звезда картины "Ширли-мырли" страдает от атеросклероза сосудов.

До того, как артист попал в больницу с ковидом, он перенес операцию на сердце. Речь идет о коронарном шунтировании, цель которого заключается в восстановлении нормального кровотока в артериях мышечного органа.

Данные негативные факторы не дают организму театрального педагога в полную силу бороться с инфекцией.

Напомним, положительный тест на ковид Гаркалин сдал 2 октября. Спустя три дня артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что легкие кинозвезды поражены на 25-50%.

6 октября Валерия Борисовича перевели в реанимацию. Степень поражения его органов дыхания достигла 75%. В итоге деятеля культуры ввели в медикаментозную кому.

Спустя пару дней актера подключили к ЭКМО. Как сообщали журналисты, правое легкое актера было поражено на 85%, левое – на 75%.

23 октября появилась информация, что у Гаркалина начался сепсис. Позже агент Валерия Борисовича Наталья Теплова опровергла эту пугающую новость.