Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Недавно телеведущую Ларису Гузееву выписали из больницы, где она лечилась от коронавируса. Сейчас знаменитость восстанавливается после тяжелой болезни и постепенно возвращается к привычной жизни. Параллельно звезда проекта "Давай поженимся" умудряется бороться со своими хейтерами.
В личном микроблоге Гузеева написала гневный пост о людях, которые по каким-то причинам травят переболевших COVID-19 представителей отечественного шоу-бизнеса.
"Столько злобы и ненависти к переболевшим и ВЫЖИВШИМ от ковида я не встречала", – отметила Лариса Андреевна.
Телеведущая акцентировала внимание на том, что в последнее время многие критикуют ее коллег – певицу Надежду Бабкину и историка моды Александра Васильева, которые тоже переболели пресловутым коронавирусом. Гузеева в резкой форме заявила, что они, знаменитости, не притворяются больными и не получают деньги за нахождение в медицинском учреждении.
Артистка добавила, что она не призывает россиян вакцинироваться. Но, несмотря на это, некоторые все равно продолжают поливать ее грязью.
Своих ненавистников Лариса Андреевна назвала "людоедами". Звезда напомнила хейтерам о таком понятии, как карма. Актриса отметила – если в жизни этих индивидов случится что-то страшное, то им не стоит задаваться вопросом, из-за чего это произошло.
Текст Гузеева сопроводила фотографиями, на которых изображены увядшая листва и сгнившие плоды на участке. Таким образом она хотела проиллюстрировать, какой бывает душа у некоторых людей.
Ранее Лариса Андреевна вступилась за медсестер.
Наследник престола угрожал действующему королю
"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР