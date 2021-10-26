Актриса напомнила ненавистникам о таком понятии, как карма

Недавно телеведущую Ларису Гузееву выписали из больницы, где она лечилась от коронавируса. Сейчас знаменитость восстанавливается после тяжелой болезни и постепенно возвращается к привычной жизни. Параллельно звезда проекта "Давай поженимся" умудряется бороться со своими хейтерами.

В личном микроблоге Гузеева написала гневный пост о людях, которые по каким-то причинам травят переболевших COVID-19 представителей отечественного шоу-бизнеса.

"Столько злобы и ненависти к переболевшим и ВЫЖИВШИМ от ковида я не встречала", – отметила Лариса Андреевна.

Телеведущая акцентировала внимание на том, что в последнее время многие критикуют ее коллег – певицу Надежду Бабкину и историка моды Александра Васильева, которые тоже переболели пресловутым коронавирусом. Гузеева в резкой форме заявила, что они, знаменитости, не притворяются больными и не получают деньги за нахождение в медицинском учреждении.

Артистка добавила, что она не призывает россиян вакцинироваться. Но, несмотря на это, некоторые все равно продолжают поливать ее грязью.

Своих ненавистников Лариса Андреевна назвала "людоедами". Звезда напомнила хейтерам о таком понятии, как карма. Актриса отметила – если в жизни этих индивидов случится что-то страшное, то им не стоит задаваться вопросом, из-за чего это произошло.

Текст Гузеева сопроводила фотографиями, на которых изображены увядшая листва и сгнившие плоды на участке. Таким образом она хотела проиллюстрировать, какой бывает душа у некоторых людей.

Ранее Лариса Андреевна вступилась за медсестер.