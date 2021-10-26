Телеведущая Водонаева купила своему коту отдельную квартиру

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Некоторое время назад бывшая звезда "Дома-2" Алена Водонаева рассказала подписчикам о непростой ситуации, в которой она оказалась. Из-за кота по кличке Эскобар, живущего в квартире телеведущей, у ее матери и сына обострилась аллергия. Расставаться с четвероногим другом модель не захотела. В итоге блогер нашла выход из затруднительного положения.
Как сообщает издание Super, Водонаева купила отельную квартиру для своего питомца. По некоторым данным, жилье в элитном районе Москвы стоит около 19 миллионов рублей.
Недвижимость находится в Хамовниках – рядом с салоном красоты Алены. Площадь квартиры составляет 50 метров квадратных.
Жилье для Эскобара телеведущая приобрела в ипотеку. Примечательно, что дом, где находится "кошачья" квартира, был построен около века назад.
Обычно за подобную недвижимость приходится платить гораздо более крупную сумму денег. Водонаева смогла сэкономить только из-за того, что в квартире нужно сделать капитальный ремонт.
Ранее Алена рассказала, что ее сын Богдан был вынужден на время переехать к отцу – бизнесмену Алексею Малакееву. Напомним, блогер и предприниматель расстались в 2011 году, но развод оформили только в 2013-м.
"Аллергия сына усилилась. Он начал сильно кашлять дома", – сообщила тогда журналистка.
Сильная привязанность к питомцу заставила Водонаеву искать возможные варианты решения проблемы.
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