"Свинья просто": сын отказался общаться со Светличной из-за ее исчезновения

"Свинья просто": сын отказался общаться со Светличной из-за ее исчезновения
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Загулявшая актриса забыла поздравить единственного наследника с днем рождения

Несколько дней полиция, родные и волонтеры искали Светлану Светличную, которая неожиданно пропала. Сегодня звезда советского кино так же неожиданно нашлась. Сын актрисы, который одним из первых забил тревогу, жестко высказался о поступке матери. 

Алексей Ивашов признался, что после такого трюка с исчезновением не горит желанием общаться с родительницей. Его возмутило, что ее пропажа переполошила всех, а Светличная даже не придала этому значения. 

"Это свинья просто! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла", 

– не унимался наследник артистки. 

Также Ивашова обидело, что родная мать даже не удосужилась поздравить его с днем рождения, который он отмечал накануне. 

Позже сын актрисы все же сменил гнев на милость, сказав, что очень рад, что Светличная все-таки нашлась. Но объяснение такому опрометчивому поступку он дать так и не смог. Тем более, что из родных у Светличной почти никого не осталось: только сын и родной брат, живущий в Пензе. 

Напомним, что ранее актрису нашли сотрудники уголовного розыска. Светличная находилась в здании киностудии на улице Эйзенштейна в Москве. Оказалось, что артистка была задействована в съемках ток-шоу. 

Источник: LIFE ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость325386
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Да кому они всем нужны то? Всем Поxуй.
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