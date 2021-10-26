Загулявшая актриса забыла поздравить единственного наследника с днем рождения

Несколько дней полиция, родные и волонтеры искали Светлану Светличную, которая неожиданно пропала. Сегодня звезда советского кино так же неожиданно нашлась. Сын актрисы, который одним из первых забил тревогу, жестко высказался о поступке матери.

Алексей Ивашов признался, что после такого трюка с исчезновением не горит желанием общаться с родительницей. Его возмутило, что ее пропажа переполошила всех, а Светличная даже не придала этому значения.

"Это свинья просто! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла",

– не унимался наследник артистки.

Также Ивашова обидело, что родная мать даже не удосужилась поздравить его с днем рождения, который он отмечал накануне.

Позже сын актрисы все же сменил гнев на милость, сказав, что очень рад, что Светличная все-таки нашлась. Но объяснение такому опрометчивому поступку он дать так и не смог. Тем более, что из родных у Светличной почти никого не осталось: только сын и родной брат, живущий в Пензе.

Напомним, что ранее актрису нашли сотрудники уголовного розыска. Светличная находилась в здании киностудии на улице Эйзенштейна в Москве. Оказалось, что артистка была задействована в съемках ток-шоу.