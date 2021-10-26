"Голова работала тяжко": Моргенштерн извинился за слова о ненужности Дня Победы

Рэпер уверяет, что фразу вырвали из контекста

Интервью с Моргенштерном, которое вышло накануне на ютуб-канале Ксении Собчак, наделало много шума. Особенно зрителям запомнилась фраза музыканта о том, что он не видит смысла в праздновании Дня Победы. На рэпера тут же обрушился шквал критики. После этого он поспешил извиниться и объяснить, что хотел сказать. 

"Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. <...> А слова о том, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью", 

– написал Моргенштерн. 

В конце он еще раз извинился, добавив, что никого не хотел оскорбить своими словами, пишет "Радио 1". Рэпер также признался, что в день свадьбы "голова работала тяжко". 

Напомним, что ранее музыкант призвал россиян перестать гордиться Великой Отечественной войной и начать стремиться к новым свершениям. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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