Рэпер уверяет, что фразу вырвали из контекста

Интервью с Моргенштерном, которое вышло накануне на ютуб-канале Ксении Собчак, наделало много шума. Особенно зрителям запомнилась фраза музыканта о том, что он не видит смысла в праздновании Дня Победы. На рэпера тут же обрушился шквал критики. После этого он поспешил извиниться и объяснить, что хотел сказать.

"Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. <...> А слова о том, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью",

– написал Моргенштерн.

В конце он еще раз извинился, добавив, что никого не хотел оскорбить своими словами, пишет "Радио 1". Рэпер также признался, что в день свадьбы "голова работала тяжко".

Напомним, что ранее музыкант призвал россиян перестать гордиться Великой Отечественной войной и начать стремиться к новым свершениям.