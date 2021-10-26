Актриса не держит зла на режиссера

Константин Богомолов славится своим необычным подходом к постановкам классических произведений. В случае со спектаклем "На каждого мудреца" по Островскому без экспериментов тоже не обошлось. Например, роль богатой вдовы Софьи Турусиной исполнит Игорь Миркурбанов, хотя изначально на сцене должна была появиться Марина Зудина. Актриса отреагировала на такой нестандартный ход режиссера.

Когда зрители не увидели звезду "Содержанок" на сцене Театра наций, то предположили, что между Зудиной и Богомоловым произошел конфликт. Сама же вдова Олега Табакова в своей замене ничего странного не видит.

"Да, концепция поменялась. Мы в поездке были в это время. Я на "Кинотавре" была, потом мы в Милан улетали с дочкой на выпуски. Вот и все",

– поделилась артистка с РИА ФАН.

Да и в том, что женскую роль будет исполнять мужчина, Зудина не видит "ничего такого", называя такой расклад обычной практикой. Актриса отметила, что в одном из своих спектаклей тоже играет мужчину. "Актер – это актер", – подытожила звезда российского кино.

О снятии Зудиной с постановки стало известно накануне. Ранее режиссер и актриса уже работали вместе. Вдова Табакова сыграла одну из главных ролей в сериале "Содержанки", первый сезон которого снимал Богомолов.