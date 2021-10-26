Глава СК взял на контроль скандал с Моргенштерном

Ведомство проверит слова рэпера на нарушение закона

Недавнее заявление российского рэпера Алишера Моргенштерна о том, что в праздновании великого Дня Победы нет никакого смысла, до глубины души возмутило общественность. Дошло до того, что к делу подключился сам глава российского СК Александр Бастрыкин.

Главный следователь страны взял дело на особый контроль и попросил подчиненных провести тщательный анализ скандального высказывания.

Отмечается, что проверка была инициирована после жалобы членов ветеранской организации, которые были поражены такому хамскому отношению к Великой Отечественной войне.

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что Моргенштерн объявил День Победы бессмысленным праздником. В сознании рэпера вспоминать о военном подвиге давно минувших дней – глупо, отмечает "МИР24". О том, что благодаря самоотверженности советских солдат, он и остальные жители страны получили возможность жить в мирное время, музыкант не задумывается.

Стоит отметить, что после разгоревшегося скандала Моргенштерн поспешил извиниться за дерзкие слова о великом празднике нашей страны.

Источник: СК РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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