Почти все комнаты рэпера заставлены арт-объектами

Тимати редко говорит о своей личной жизни, и уж тем более рэпер раньше не показывал поклонникам, как обустроена его квартира. Однако рэпер решил нарушить этот принцип и показал свое жилье, которое многим поклонникам напомнило музей современного искусства.

Живет артист в двухэтажной квартире площадью 650 квадратных метров. На первом этаже расположены комнаты детей и огромная гостиная, на втором – спальня рэпера. Ремонтом занимались именитые дизайнеры, которые уверяют, что интерьер был проработан до каждого миллиметра.

Особое внимание было уделено произведениям современного искусства, которые Тимати коллекционирует более десяти лет. Даже свет подбирали специально под арт-объекты. На стенах можно найти работы Харифа Гузмана, Такаши Мураками и других художников. К стенам в гостиной приложил руку Руслан Магомедов, который расписал их словами из песни "What a Wonderful World".

Также почти в каждой комнате можно найти множество экземпляров Bearbrick. Одного из них музыканту подарил Карл Лагерфельд. Всего в коллекции у Тимати около 250 "мишек". Есть и отдельная комнатка для досок для серфинга.

Ванная комната почти полностью выполнена из мрамора. Есть и хаммам, из которого можно выйти прямо на балкон.

В целом интерьер смотрится современным и стильным. В гостиной, например, установлено диджитал-зеркало, которое показывает курсы валют, время и уровень пробок. Также в центре комнаты установлен рояль и два спортивных мотоцикла.

"Кто-то рассматривает дом как уютное гнездышко, а для меня это атмосфера, которая радует и вдохновляет. Кто-то скажет, что здесь очень ярко, что в такой обстановке устанешь жить, а я здесь чувствую себя просто потрясающе",

– заключил Тимати.