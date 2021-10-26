Артистка не раз прокручивала в голове план мести

Валерия не раз признавалась, что семейная жизнь с ее бывшим супругом Александром Шульгиным была сущим кошмаром. Продюсер позволял себе жестко избивать певицу, но долгое время она терпела, потому что боялась за себя и троих детей. Как оказалось, однажды артистка едва не расправилась с бывшим мужем.

В эфире шоу "Звезда в ответе" Валерия рассказала, что какое-то время даже думала наложить на себя руки, чтобы наконец покончить со всеми мучениями, которые ей прошлось пережить в браке с Шульгиным. Выстоять ей помогли дети. Тогда звезда решила, что хочет отомстить мужу.

Некоторое время артистка вынашивала план мести и даже выбирала оружие. Изначально выбор пал на тяжелую лампу, которая стояла на прикроватной тумбочке. Но Валерия решила, что не сможет нанести смертельный удар продюсеру – сил не хватит.

Тогда певица подумала, что отправить Шульгина на тот свет сможет удар гантелями, которые Валерия хранила под кроватью. Позже от этого плана она тоже отказалась.

"Были даже мысли взять нож и отрезать его детородный орган. Слава Богу, что до этого не дошло. Пусть живет и здравствует",

– заключила исполнительница хита "Часики".

Напомним, что с Шульгиным Валерия была в браке до 2003 года. В 2004 году вышла замуж за Иосифа Пригожина, с которым счастлива и по сей день.

Ранее Валерия показала подросшую внучку.