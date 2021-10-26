Телеведущая считает критику рэпера неоправданной

Второй день в Сети не утихают обсуждения интервью Моргенштерна Ксении Собчак. После фразы рэпера о том, что он не понимает, зачем ежегодно на проведение парада Победы тратятся миллионы, пользователи тут же принялись критиковать артиста, ругая его на чем свет стоит. За Алишера вступилась журналистка, которая считает, что в его словах нет ничего плохого.

Собчак уверена, что народ просто вцепился в одну отдельную фразу, чтобы в очередной раз пройтись по музыканту, который шагает не в ногу с остальными.

"Сейчас гнев скрепоносцев обрушился на Моргенштерна за его размышления о Дне Победы. Никто не пытается даже вдуматься в смысл его слов",

– негодует Ксения Анатольевна.

Журналистка указала на то, что рэпер всего лишь признался, что не понимает, почему столько денег тратится на празднование событие, которое было 76 лет назад. Но важнее то, что Моргенштерн не стесняется в этом признаться. Собчак объяснила, что музыкант хотел бы гордиться настоящим.

"Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад",

– продолжила телеведущая, добавив, что никто даже не попытался объяснить участнику ее последнего интервью значимость Дня Победы.

В конце своего разгромного поста Ксения Анатольевна вспомнила о ролике блогера Давы, который он опубликовал в преддверии 9 мая. На нем бывший Ольги Бузовой исполняет песню "Журавли". Собчак призналась, что подобные видео оскорбляют ее в разы больше.

Ранее Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы.