"Ау! Ему 23 года": Собчак заступилась за Моргенштерна после скандального интервью

"Ау! Ему 23 года": Собчак заступилась за Моргенштерна после скандального интервью
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая считает критику рэпера неоправданной

Второй день в Сети не утихают обсуждения интервью Моргенштерна Ксении Собчак. После фразы рэпера о том, что он не понимает, зачем ежегодно на проведение парада Победы тратятся миллионы, пользователи тут же принялись критиковать артиста, ругая его на чем свет стоит. За Алишера вступилась журналистка, которая считает, что в его словах нет ничего плохого. 

Собчак уверена, что народ просто вцепился в одну отдельную фразу, чтобы в очередной раз пройтись по музыканту, который шагает не в ногу с остальными. 

"Сейчас гнев скрепоносцев обрушился на Моргенштерна за его размышления о Дне Победы. Никто не пытается даже вдуматься в смысл его слов", 

– негодует Ксения Анатольевна. 

Журналистка указала на то, что рэпер всего лишь признался, что не понимает, почему столько денег тратится на празднование событие, которое было 76 лет назад. Но важнее то, что Моргенштерн не стесняется в этом признаться. Собчак объяснила, что музыкант хотел бы гордиться настоящим. 

"Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад", 

– продолжила телеведущая, добавив, что никто даже не попытался объяснить участнику ее последнего интервью значимость Дня Победы. 

В конце своего разгромного поста Ксения Анатольевна вспомнила о ролике блогера Давы, который он опубликовал в преддверии 9 мая. На нем бывший Ольги Бузовой исполняет песню "Журавли". Собчак призналась, что подобные видео оскорбляют ее в разы больше.

Ранее Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость324283
Пожаловаться Ответить
ау лошадь!то что он хреново учился в школе и не знание законов,не освобождает от уголовной ответсвености !!!
Гость323943
Пожаловаться Ответить
Ага-ага. Маленький мальчик 23 годика.
Ау, Собчак! Молодые люди в 23 года вообще-то ВУЗ заканчивают и диплом о высшем образовании получают.
Впрочем, о чём это я? Где Собчак и где образование... Ж-D
1
новости партнеров
По теме

Премьер-министр Британии заявил о желании почаще звонить Путину – источник

Некоторые эксперты считают, что в отношениях государств наступило потепление

Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей