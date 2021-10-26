"Где-то за гранью": волонтеры "Лизы Алерт" не успели спасти человека из-за пропажи Светличной

"Где-то за гранью": волонтеры "Лизы Алерт" не успели спасти человека из-за пропажи Светличной
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Разгневанный глава поискового отряда попросил впредь не делать добровольцев участниками ток-шоу

Несколько дней подряд заголовки всех СМИ трубили о том, что пропала Светлана Светличная. К поискам звезды отечественного кино подключились и волонтеры "Лизы Алерт". Однако сегодня, 26 октября, актриса нашлась. Жива, здорова. Находилась артистка, кстати, в киностудии. Узнав об этом, председатель отряда Григорий Сергеев не на шутку разозлился. Ведь пока все силы добровольцев были брошены на поиски актрисы, в Люберцах скончался мужчина, которому помочь не успели. 

Сергеев рассказал в "Фейсбуке", что искать Светличную было непросто: куча следователей, журналистов и простых зевак. Тем более, что за поисками активно следили все неравнодушные, тем самым создавая дополнительное напряжение. 

Из-за огромного резонанса почти все силы отряда были брошены на поиски актрисы. Представитель "Лизы Алерт" отметил, что при пропаже обычного человека такого нет. И этот переполох помешал волонтерам спасти жизнь. 

"Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб", 

– констатировал Сергеев, добавив, что об этом никто говорить не будет, а в эфире федерального канала будут обсуждать лишь Светличную. 

В конце лидер отряда попросил лично Александра Бастрыкина взять под контроль поиск всех пропавших людей старше 60 лет. А заодно и понадеялся, что в Следственном комитете разберутся с обстоятельствами пропажи актрисы, а после дадут им оценку. Сергеев добавил, что эта мера необходима, чтобы отныне добровольцы не становились участниками ток-шоу.

В комментариях пользователи поддержали отряд, назвав пропажу Светличной цирком. 

"Это где-то за гранью понимания – дернуть серьезную группу для участия в цирке. Я поверила в исчезновение только когда ориентировку увидела. А теперь как верить?", "Пусть теперь смерть этого человека будет на их совести, если она вообще у них есть!"

– возмутились читатели. 

Ранее сын резко высказался о найденной на съемках ТВ-шоу Светличной. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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