Разгневанный глава поискового отряда попросил впредь не делать добровольцев участниками ток-шоу

Несколько дней подряд заголовки всех СМИ трубили о том, что пропала Светлана Светличная. К поискам звезды отечественного кино подключились и волонтеры "Лизы Алерт". Однако сегодня, 26 октября, актриса нашлась. Жива, здорова. Находилась артистка, кстати, в киностудии. Узнав об этом, председатель отряда Григорий Сергеев не на шутку разозлился. Ведь пока все силы добровольцев были брошены на поиски актрисы, в Люберцах скончался мужчина, которому помочь не успели.

Сергеев рассказал в "Фейсбуке", что искать Светличную было непросто: куча следователей, журналистов и простых зевак. Тем более, что за поисками активно следили все неравнодушные, тем самым создавая дополнительное напряжение.

Из-за огромного резонанса почти все силы отряда были брошены на поиски актрисы. Представитель "Лизы Алерт" отметил, что при пропаже обычного человека такого нет. И этот переполох помешал волонтерам спасти жизнь.

"Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб",

– констатировал Сергеев, добавив, что об этом никто говорить не будет, а в эфире федерального канала будут обсуждать лишь Светличную.

В конце лидер отряда попросил лично Александра Бастрыкина взять под контроль поиск всех пропавших людей старше 60 лет. А заодно и понадеялся, что в Следственном комитете разберутся с обстоятельствами пропажи актрисы, а после дадут им оценку. Сергеев добавил, что эта мера необходима, чтобы отныне добровольцы не становились участниками ток-шоу.

В комментариях пользователи поддержали отряд, назвав пропажу Светличной цирком.

"Это где-то за гранью понимания – дернуть серьезную группу для участия в цирке. Я поверила в исчезновение только когда ориентировку увидела. А теперь как верить?", "Пусть теперь смерть этого человека будет на их совести, если она вообще у них есть!"

– возмутились читатели.

Ранее сын резко высказался о найденной на съемках ТВ-шоу Светличной.