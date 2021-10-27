Как живет оставшаяся без денег Пьеха после ухода со сцены

Как живет оставшаяся без денег Пьеха после ухода со сцены
Эдита Пьеха. Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистка проводит время как обычные пенсионеры

О советской и российской эстрадной певице Эдите Пьеха давно нет никаких новостей. Помощница Нина Чувашова рассказала, чем занимается 84-летняя артистка.

Пьеха проводит время в своем доме, который находится под Петербургом. В период напряженной эпидемиологической ситуации Эдита Станиславовна старается как можно меньше контактировать с окружающими. Чтобы исключить риск заражения ковидом, исполнительница отказалась куда-либо выезжать и принимать у себя гостей, передает "Москва24".

По словам Чувашовой, знаменитость живет как обычные пенсионеры. Она смотрит телевизор и иногда выходит подышать свежим воздухом. Народная артистка СССР внимательно следит за происходящими в стране событиями и за новостями, связанными с пандемией COVID-19.

Нина добавила, что периодически Эдита Станиславовна включает старые записи своих выступлений и ностальгирует по прошедшим годам. Однако возвращаться на сцену Пьеха не планирует.

"Насчет возвращения на сцену мы с ней даже не говорим, поскольку после 60 лет надо сидеть дома из-за коронавируса", – отметила помощница певицы.

В августе этого года в интервью для Ютуб-шоу "Алена, блин!" Стас Пьеха рассказал, что после ухода со сцены его именитая бабушка осталась без имущества и накоплений. Эдита Станиславовна отдавала всю себя любимому делу и никогда не думала о коммерческой составляющей. Исполнитель хита "На ладони линия" заявил, что если бы артистка имела более волевой характер, то стала бы богатой женщиной. 

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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