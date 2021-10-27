Что означают необычные фамилии российских звезд

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Денис Клявер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Многие из них имеют зарубежные корни

Кандидат филологических наук Владимир Максимов проанализировал происхождение фамилий некоторых представителей российского шоу-бизнеса. Результатами своего "исследования" он поделился с "Пятым каналом".

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Максимов предполагает, что фамилия Ургант появилась в Эстонии. По словам специалиста, в эстонском языке имеется основа "ург", от которой можно образовать большое количество слов. Среди них – "логово", "нора" и другие. Вполне возможно, что предкам телеведущего дали подобное прозвище с акцентом на место жительства.

Анжелика Варум

Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

В переводе с немецкого или идиша слово "Варум" означает вопрос "Почему?". Владимир не исключает, что дальние родственники певицы были очень любопытными людьми, поэтому их так прозвали.

Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фамилия исполнительницы хита "Твои глаза" может быть связана с растением "лебеда". В переводе с русского на украинский название данной травы звучит как "лобода". Специалист отметил, что в середине 17 века среди казаков было немало носителей этой фамилии.

Денис Клявер

Денис Клявер. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фамилия бывшего солиста группы "Чай вдвоем" Дениса Клявера может происходить от слова "клевер". Еще одна версия – искаженное слово "клавер", появившееся в идише. Это означает "пианист".

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Максимов обратил внимание и на фамилию телеведущего Дмитрия Нагиева. В арабском языке существовало имя Нагим, что означает "чистый" и "непорочный". В мусульманском мире такое прозвище носил один из святых. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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