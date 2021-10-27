Многие из них имеют зарубежные корни

Кандидат филологических наук Владимир Максимов проанализировал происхождение фамилий некоторых представителей российского шоу-бизнеса. Результатами своего "исследования" он поделился с "Пятым каналом".

Иван Ургант

Максимов предполагает, что фамилия Ургант появилась в Эстонии. По словам специалиста, в эстонском языке имеется основа "ург", от которой можно образовать большое количество слов. Среди них – "логово", "нора" и другие. Вполне возможно, что предкам телеведущего дали подобное прозвище с акцентом на место жительства.

Анжелика Варум

В переводе с немецкого или идиша слово "Варум" означает вопрос "Почему?". Владимир не исключает, что дальние родственники певицы были очень любопытными людьми, поэтому их так прозвали.

Светлана Лобода

Фамилия исполнительницы хита "Твои глаза" может быть связана с растением "лебеда". В переводе с русского на украинский название данной травы звучит как "лобода". Специалист отметил, что в середине 17 века среди казаков было немало носителей этой фамилии.

Денис Клявер

Фамилия бывшего солиста группы "Чай вдвоем" Дениса Клявера может происходить от слова "клевер". Еще одна версия – искаженное слово "клавер", появившееся в идише. Это означает "пианист".

Дмитрий Нагиев

Максимов обратил внимание и на фамилию телеведущего Дмитрия Нагиева. В арабском языке существовало имя Нагим, что означает "чистый" и "непорочный". В мусульманском мире такое прозвище носил один из святых.