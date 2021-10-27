Женовач покинул пост "по собственному желанию"

Константин Хабенский станет худруком МХТ им. Чехова. В Министерстве культуры сообщили, что актер заменит Сергея Женовача на этой должности.

О назначении стало известно после произошедшего в середине лета скандала. По слухам, еще в июле Хабенский выступил против Женовача во время одного из сборов труппы.

После смерти Олега Табакова на пост художественного руководителя театра многие актеры предлагали кандидатуру Хабенского, но, как писали СМИ, артист сам отказался от этой должности. Место занял Сергей Женовач, что у многих сотрудников вызвало отторжение – они уверяли, что он плохо относится к артистам и самому театру.

Не так давно из МХТ ушли несколько актеров – Дмитрий Дюжев, постановки с которым уже бывший худрук постепенно убирал из репертуара, и Андрей Бурковский, к увольнению которого, как полагают многие, тоже приложил руку Женовач. В прошлом году труппу покинула и Дарья Мороз. А после того, как театр перестал показывать постановки Константина Богомолова на сборы актеров перестали приходить Михаил Пореченков и Константин Хабенский, которые ссылались на усталость после гастролей.

Как заявили в Минкульте, Сергей Женовач решил покинуть пост по собственному желанию. Он будет продолжать руководство Студией театрального искусства, которое совмещал с постом худрука МХТ.