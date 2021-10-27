Решение не самое удачное, считает эксперт

Назначение Константина Хабенского на должность художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова не принесет культурному учреждению ничего хорошего. Такое мнение выразил театральный критик Олег Пивоваров, прокомментировавший информацию о новой должности известного артиста.

Эксперт указал, что не ставит под сомнение артистизм Константина Хабенского и его человеческие качества – тот прекрасен в своей профессии и является, на взгляд спикера, довольно человечной натурой. Однако дело заключается в необходимых для руководства театром навыках, которых у Хабенского, полагает специалист, попросту нет.

"Хабенский очень хороший артист. Но театр ждет возврат в прошлое", – заявил Пивоваров.

Критик назвал смену худрука в МХТ "катастрофой", заявив таким образом, что для театра принятое решение – не самое удачное.

"Женовач – это титан", – пояснил Пивоваров.

Ранее в Министерстве культуры сообщили, что Хабенский назначен худруком в МХТ после того, как прежний руководитель Сергей Женовач решил уйти с поста по собственному желанию. В ведомстве выразили уверенность, что у Хабенского имеются все необходимые качества, навыки и авторитет для того, чтобы предложить зрителю новые творческие проекты.

Минкульт уверен, что Хабенский быстро включится в работу. Известно, что Женовач останется работать в руководстве Студии театрального искусства, деятельность в котором совмещал на посту художественного руководителя МХТ.

В сентябре сообщалось, что Хабенский вместе со своим коллегой Пореченковым проигнорировали сбор труппы в МХТ.