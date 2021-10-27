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Назначение Константина Хабенского на должность художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова не принесет культурному учреждению ничего хорошего. Такое мнение выразил театральный критик Олег Пивоваров, прокомментировавший информацию о новой должности известного артиста.
Эксперт указал, что не ставит под сомнение артистизм Константина Хабенского и его человеческие качества – тот прекрасен в своей профессии и является, на взгляд спикера, довольно человечной натурой. Однако дело заключается в необходимых для руководства театром навыках, которых у Хабенского, полагает специалист, попросту нет.
"Хабенский очень хороший артист. Но театр ждет возврат в прошлое", – заявил Пивоваров.
Критик назвал смену худрука в МХТ "катастрофой", заявив таким образом, что для театра принятое решение – не самое удачное.
"Женовач – это титан", – пояснил Пивоваров.
Ранее в Министерстве культуры сообщили, что Хабенский назначен худруком в МХТ после того, как прежний руководитель Сергей Женовач решил уйти с поста по собственному желанию. В ведомстве выразили уверенность, что у Хабенского имеются все необходимые качества, навыки и авторитет для того, чтобы предложить зрителю новые творческие проекты.
Минкульт уверен, что Хабенский быстро включится в работу. Известно, что Женовач останется работать в руководстве Студии театрального искусства, деятельность в котором совмещал на посту художественного руководителя МХТ.
В сентябре сообщалось, что Хабенский вместе со своим коллегой Пореченковым проигнорировали сбор труппы в МХТ.
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