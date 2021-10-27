Фотограф недоволен тем, что певица выступает против его общения с дочерью

Страсти после развода певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова до сих пор не утихли. Сначала бывшие супруги боролись за общую дочь Мию. Теперь же они могут начать делить совместно нажитое имущество.

Ранее Исхаков жаловался на то, что Гагарина препятствует его общению с наследницей. В итоге Дмитрий был вынужден обратиться в суд.

По всей видимости, решение вопроса в правовом поле не удовлетворило мужчину. Звездный фотограф грозится инициировать иски о разделе имущества, если экс-супруга не позволит ему видеться с дочерью столько, сколько он хочет, передает "Комсомольская Правда".

За период брака Дмитрий и Полина приобрели две квартиры. Одно жилье располагается в центре Москвы в районе станции метро "Маяковская". Из окон апартаментов открывается вид на Кремль. Вторая квартира находится в элитном жилом комплексе "Махаон".

Стоит отметить, что у исполнительницы хита "Спектакль окончен" имеется загородный дом. Коттеджем Гагарина обзавелась до того, как узаконила отношения с Исхаковым. Однако ремонтом они занимались уже вместе.

Спустя некоторое время супруги купили еще один дом. Получилось так, что за стены и землю Дмитрий и Полина платили вместе. Но потом произошел разрыв, и артистка продолжила делывать ремонт уже в статусе свободной женщины.

По словам юриста Сергея Сходнева, Исхаков может претендовать и на две квартиры, и на строящийся новый коттедж. Кроме того, фотограф имеет право потребовать компенсации потраченных на ремонт первого дома денег.

"Исхаков при желании может подпортить радость новоселья бывшей, потребовав наложить арест на новостройку", – объяснил эксперт.

Полина же, в свою очередь, будет вынуждена предоставить документы, которые подтверждают, что именно она купила первый дом и что деньги на ремонт второго она берет из своего кармана.

Ранее стало известно о том, что Гагарина стала лучшей певицей по результатам проведенного опроса мнений в 2021 году.