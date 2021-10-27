Счастье телеведущей и режиссера будет недолгим

Вот уже два года Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым. И хотя в своих социальных сетях журналистка демонстрирует только положительную сторону семейной жизни, в Сети то и дело появляются слухи о расставании пары. Накануне их подогрел продюсер Валерий Комиссаров.

Создатель "Дома-2" уверен, что в скором времени Богомолов и Собчак подадут на развод. Комиссаров отметил, что желает телеведущей счастья и добра, но уверен, что блондинка вряд ли нарожает режиссеру много детей, а после умрет с ним в один день.

"Они разведутся. Вот увидите. Потому что у них такая печать. Я это вижу",

– не унимался продюсер в разговоре с изданием "Телепрограмма".

Комиссаров добавил, что не хочет, чтобы публика восприняла это как "карканье", но все же заверил читателей, что в скором времени они убедятся в правдивости его слов.

Напомним, что брак с Богомоловым стал для Собчак вторым. В 2013 году журналистка вышла замуж за Максима Виторгана. В 2016 Ксения Анатольевна стала мамой, родив сына Платона. Брак просуществовал около пяти лет. Слухи о романе звезды с режиссером появились еще в конце 2018 года.

Ранее Собчак заступилась за Моргенштерна после скандального интервью, в котором рэпер резко высказался о Дне Победы.