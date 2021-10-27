"Они разведутся": знакомый высказался о браке Собчак и Богомолова

"Они разведутся": знакомый высказался о браке Собчак и Богомолова
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Счастье телеведущей и режиссера будет недолгим

Вот уже два года Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым. И хотя в своих социальных сетях журналистка демонстрирует только положительную сторону семейной жизни, в Сети то и дело появляются слухи о расставании пары. Накануне их подогрел продюсер Валерий Комиссаров. 

Создатель "Дома-2" уверен, что в скором времени Богомолов и Собчак подадут на развод. Комиссаров отметил, что желает телеведущей счастья и добра, но уверен, что блондинка вряд ли нарожает режиссеру много детей, а после умрет с ним в один день. 

"Они разведутся. Вот увидите. Потому что у них такая печать. Я это вижу", 

– не унимался продюсер в разговоре с изданием "Телепрограмма".

Комиссаров добавил, что не хочет, чтобы публика восприняла это как "карканье", но все же заверил читателей, что в скором времени они убедятся в правдивости его слов. 

Напомним, что брак с Богомоловым стал для Собчак вторым. В 2013 году журналистка вышла замуж за Максима Виторгана. В 2016 Ксения Анатольевна стала мамой, родив сына Платона. Брак просуществовал около пяти лет. Слухи о романе звезды с режиссером появились еще в конце 2018 года. 

Ранее Собчак заступилась за Моргенштерна после скандального интервью, в котором рэпер резко высказался о Дне Победы. 

Источник: "Телепрограмма"
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Трамп
Пожаловаться Ответить
Ксюшадь Сучак.......Так будет точнее. И чего это еврейка крест нацепила?
1
новости партнеров
По теме

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей