Маму Баскова экстренно госпитализировали с коронавирусом

Маму Баскова экстренно госпитализировали с коронавирусом
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас родительница артиста проходит необходимые обследования

Маму Николая Баскова, Елену Николаевну,  госпитализировали с коронавирусом. Накануне женщина сдала ПЦР-тест. Результат оказался положительным. 

Сейчас родительница певца находится в одной из столичных больниц, за ее состоянием следят врачи. Состояние 66-летней Елены Николаевны оценивается как среднетяжелое. 

Основанием для госпитализации стал возраст. Медики решили перестраховаться. Сейчас мама Баскова проходит обследование, чтобы врачи смогли назначить ей лечение. 

К слову, сам народный артист пока никак не комментировал сообщение о госпитализации родительницы, которое появилось в телеграм-канале Mash.

Примечательно, что несколько недель назад Елена Николаевна отмечала свой 66-й день рождения. А 15 октября женщина гуляла на юбилее сына, которому исполнилось 45 лет. 

Напомним, что ранее стало известно, какой памятник Басков установил на могиле своего отца. Виктора Владимировича не стало в 2019 году. Он скончался из-за продолжительной болезни. В сентябре этого года ему могло исполнится 70 лет.

Место захоронения Баскова-старшего украшено живыми цветами и выглядит ухоженным. На могиле стоит черный гранитный памятник, на котором выгравирован портрет Виктора Владимировича. 

Источник: Mash • Требует проверки
Юлия МИХАЙЛОВА

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