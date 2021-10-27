Сейчас родительница артиста проходит необходимые обследования

Маму Николая Баскова, Елену Николаевну, госпитализировали с коронавирусом. Накануне женщина сдала ПЦР-тест. Результат оказался положительным.

Сейчас родительница певца находится в одной из столичных больниц, за ее состоянием следят врачи. Состояние 66-летней Елены Николаевны оценивается как среднетяжелое.

Основанием для госпитализации стал возраст. Медики решили перестраховаться. Сейчас мама Баскова проходит обследование, чтобы врачи смогли назначить ей лечение.

К слову, сам народный артист пока никак не комментировал сообщение о госпитализации родительницы, которое появилось в телеграм-канале Mash.

Примечательно, что несколько недель назад Елена Николаевна отмечала свой 66-й день рождения. А 15 октября женщина гуляла на юбилее сына, которому исполнилось 45 лет.

Напомним, что ранее стало известно, какой памятник Басков установил на могиле своего отца. Виктора Владимировича не стало в 2019 году. Он скончался из-за продолжительной болезни. В сентябре этого года ему могло исполнится 70 лет.

Место захоронения Баскова-старшего украшено живыми цветами и выглядит ухоженным. На могиле стоит черный гранитный памятник, на котором выгравирован портрет Виктора Владимировича.