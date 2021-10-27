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Маму Николая Баскова, Елену Николаевну, госпитализировали с коронавирусом. Накануне женщина сдала ПЦР-тест. Результат оказался положительным.
Сейчас родительница певца находится в одной из столичных больниц, за ее состоянием следят врачи. Состояние 66-летней Елены Николаевны оценивается как среднетяжелое.
Основанием для госпитализации стал возраст. Медики решили перестраховаться. Сейчас мама Баскова проходит обследование, чтобы врачи смогли назначить ей лечение.
К слову, сам народный артист пока никак не комментировал сообщение о госпитализации родительницы, которое появилось в телеграм-канале Mash.
Примечательно, что несколько недель назад Елена Николаевна отмечала свой 66-й день рождения. А 15 октября женщина гуляла на юбилее сына, которому исполнилось 45 лет.
Напомним, что ранее стало известно, какой памятник Басков установил на могиле своего отца. Виктора Владимировича не стало в 2019 году. Он скончался из-за продолжительной болезни. В сентябре этого года ему могло исполнится 70 лет.
Место захоронения Баскова-старшего украшено живыми цветами и выглядит ухоженным. На могиле стоит черный гранитный памятник, на котором выгравирован портрет Виктора Владимировича.
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