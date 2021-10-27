Проходит по двум статьям: маму Шаляпина отправили под суд - СМИ

Проходит по двум статьям: маму Шаляпина отправили под суд - СМИ
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родительница артиста несколько раз злоупотребила должностными полномочиями

В СМИ распространилась информация о том, что мать Прохора Шаляпина предстанет перед судом. Женщина подозревается во взяточничестве и служебном подлоге. 

Елена Колесникова трудится сестрой-хозяйкой в одной из больниц Волгограда. Однако в ее обязанности также выходит надзор за заключенными, которые направляются в клинику для проведения исправительных работ. Мама Шаляпина должна давать задания для нарушителей закона, а после проверять их выполнение и заполнять специальный табель. 

В один момент Колесникова решила, что на этом можно заработать. Следствие выяснило, что родительница музыканта предлагала заключенным уникальную возможность не работать, при этом уменьшать срок наказания. Для этого нужно было перевести женщине от 10 до 16 тысяч рублей на карту. После этого в больнице можно было не появляться. За символическую сумму Елена заполняла табели провинившихся. 

Как выяснилось, в 2019-2021 году незаконными услугами мамы Шаляпина воспользовались четыре раза. Изначально обвиняемая во всем созналась, но позже решила сменить тактику и взяла свои слова назад. Теперь Колесникова свою вину отрицает. Восстановить справедливость поможет суд, который и решит, кто прав, а кто виноват. 

Ранее о матери певца высказалась его бывшая пассия Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка рассказала, что женщина с самого детства воспитывала в своем наследнике не самые лучшие качества. Например, однажды Колесникова разрешила Прохору расцарапать гвоздем машины соседей. 

Источник: Baza • Требует проверки
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей