Родительница артиста несколько раз злоупотребила должностными полномочиями

В СМИ распространилась информация о том, что мать Прохора Шаляпина предстанет перед судом. Женщина подозревается во взяточничестве и служебном подлоге.

Елена Колесникова трудится сестрой-хозяйкой в одной из больниц Волгограда. Однако в ее обязанности также выходит надзор за заключенными, которые направляются в клинику для проведения исправительных работ. Мама Шаляпина должна давать задания для нарушителей закона, а после проверять их выполнение и заполнять специальный табель.

В один момент Колесникова решила, что на этом можно заработать. Следствие выяснило, что родительница музыканта предлагала заключенным уникальную возможность не работать, при этом уменьшать срок наказания. Для этого нужно было перевести женщине от 10 до 16 тысяч рублей на карту. После этого в больнице можно было не появляться. За символическую сумму Елена заполняла табели провинившихся.

Как выяснилось, в 2019-2021 году незаконными услугами мамы Шаляпина воспользовались четыре раза. Изначально обвиняемая во всем созналась, но позже решила сменить тактику и взяла свои слова назад. Теперь Колесникова свою вину отрицает. Восстановить справедливость поможет суд, который и решит, кто прав, а кто виноват.

Ранее о матери певца высказалась его бывшая пассия Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка рассказала, что женщина с самого детства воспитывала в своем наследнике не самые лучшие качества. Например, однажды Колесникова разрешила Прохору расцарапать гвоздем машины соседей.