Новая избранница шоумена как две капли воды похожа на его бывшую жену

Не успел Гоген Солнцев развестись, как почти тут же отправился в ЗАГС с новой возлюбленной. И публика действительно ахнула, когда увидела в свадебном платье дочь Екатерины Терешкович Полину.

С бывшей женой Солнцев развелся около двух недель назад. В холостяках завсегдатай ток-шоу решил не засиживаться, поэтому сегодня, 27 октября, в Измайловском дворце бракосочетания узаконил отношения с падчерицей, которую еще совсем недавно трогательно называл "любимой дочуркой".

Перед публикой молодожены предстали в роскошных нарядах. Солнцев выбрал для бракосочетания белый смокинг, а длинные волосы уложил в аккуратный пучок. Невеста же облачилась в нежно-розовое пышное платье с открытыми плечами. Видео из ЗАГСа опубликовал телеграм-канале Super.ru.

Одной из первых пару поздравила тетя Гогена, которая пожелала молодой семье много детей.

К слову, отношения Терешкович с дочерью нельзя назвать гладкими. Между ними часто вспыхивали конфликты на почве ревности. Однажды родительница даже оттаскала наследницу в эфире ток-шоу. Но почти всегда шоумен занимал сторону падчерицы, защищая от нападок бывшей жены. Похоже, ревность не была безосновательной.

К слову, почти сразу после развода Терешкович жестко прошлась по бывшему мужу, обвинив его в том, что он обманом хотел оставить ее дочь без наследства. Женщине даже пришлось аннулировать завещание.