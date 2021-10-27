Артист подчеркнул, что не обязан поддерживать всех юмористов

Громкий скандал с одиозным комиком Идраком Мирзализаде долгое время обсуждалась в информационном пространстве. Провокатору уже запретили пребывание на территории России, однако его история до сих пор вызывает большой интерес у общественности. Своим мнением по поводу скандала поделился известный юморист Гарик Мартиросян.



Артист сразу подчеркнул, что не собирается поддерживать коллегу по юмористическому цеху. Мартиросян заявил, что не относится к публичным людям, которые готовы, не разбираясь в ситуации, защищать всех подряд только лишь потому, что они трудятся в одной сфере.

По словам Гарика, на его поддержку могут рассчитывать люди, которые придерживаются схожих с ним взглядов. В таком случае Мартиросян сделает все, чтобы спасти коллегу от притеснения недругов. Также комик готов протянуть руку помощи людям, которые несправедливо пострадали за свои воззрения, даже если они отличаются от мнения самого Гарика.

В ситуации с Идраком все было совсем иначе. Мирзализаде не отстаивал никакие позиции или принципы, а просто позволил себе русофобскую шуточку. Мартиросян считает, что такие люди не имеют права на его помощь. В целом, Гарик не совсем понимает, почему должен поддерживать каких-то чужих ему людей на основании того, что они трудятся в одной профессии. Своим мнением шоумен поделился в интервью, которое выложено на ютуб-канале "Ковальский".

Напомним, шуточка Мирзализаде привела к тому, что белорусского комика решили выгнать из России. Сотрудники Министерства внутренних дел решили, что слова юмориста ставят под удар достоинство жителей нашей страны.