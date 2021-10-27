"По-человечески обидно": скандальные слова Моргенштерна задели Сябитову за живое

"По-человечески обидно": скандальные слова Моргенштерна задели Сябитову за живое
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Недавнее заявление российского музыканта Алишера Моргенштерна о том, что в праздновании дня разгрома фашистов нет никакого смысла, не на шутку возмутило общественность. Многие звезды прокомментировали странную позицию молодого артиста. Свои пять копеек вставила и знаменитая телеведущая Роза Сябитова.

Звезда популярной телепередачи "Давай поженимся" подчеркнула, что полностью не согласна с размышлениями кумира нынешней молодежи. Сябитова отметила, что испытывает неподдельный трепет и глубокое уважение к людям, которые ценой своей жизни обеспечили будущее нашей страны. Звезда подчеркнула, что и своих детей она воспитывает в уважении к былым подвигам.

Роза призналась, что слова артиста сильно ее расстроили. Знаменитость убеждена, что компетентные органы должны решить, каким образом необходимо наказать скандального певца.

"Лично мне по-человечески обидно, когда я слышу такие высказывания", – посетовала Сябитова в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".

Знаменитость подчеркнула, что подобного рода выкрутасы нельзя замалчивать. Эту ситуацию нужно детально разобрать и не допустить, чтобы в дальнейшем подобное повторялось.

Стоит отметить, что знаменитая светская львица Ксения Собчак абсолютно не согласна с такой позицией. Телеведущая отчаянно ринулась на защиту Моргенштерна и заявила, что в его словах нет ничего плохого.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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