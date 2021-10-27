Артистка устроила осеннюю фотосессию с наследницей

Илана Юрьева старается разделять свою семью и работу. В социальных сетях звезды "Уральских пельменей" почти нет фотографий с мужем или дочерью. Но актриса не могла не поделиться результатами осенней фотосъемки со своей единственной наследницей.

Дочку Диану Юрьева родила от Дмитрия Дылдина. Этот брак для брюнетки стал вторым. Ее наследнице уже шесть лет.

В "Инстаграме" Иланы появилась трогательная серия фотографий, на которых актриса запечатлена вместе с дочерью. Для съемки юмористка выбрала бежевое пальто, а маленькую Диану нарядила в ярко-красную курточку, дополнив образ светлым беретом.

На первом кадре мама и дочка нежно прижались друг к другу лбами и закрыли глаза. На следующей фотографии девочка целует улыбающуюся артистку в щеку, а на третьем снимке Диана тянется на кленовым листом. Юрьева призналась, что обожает эту серию, поэтому решила поделиться ей с поклонниками.

Фотосессия умилила фанатов знаменитости.

"Какая первая красивая фотография!", "Прекрасные девочки", "Волшебно", "Какие чудесные фотографии", "Какие Вы с Дианой милашки на этих фото", "Очень красивые и трогательные фото",

– написали под публикацией.

Ранее Юрьева поделилась редким фото с мужем. Звезда "Уральских пельменей" вместе с супругом посетила премьеру нового сериала на телеканале СТС.



