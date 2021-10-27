У актрисы отобрали телефон и не давали позвонить родственникам

Несколько дней полиция и волонтеры искали Светлану Светличную. Актрису нашли на съемках у Андрея Малахова. Казалось, что на этом история должна была закончиться, но, похоже, что самое интересное только начинается.

Внучка звезды советского кинематографа рассказала журналистам, что ее бабушку удерживали незаконно. По словам Марии Ивашовой, Светличная не раз просила телефон, хотела связаться с родными, но ей этого не давали.

"Она интересовалась, где ее рюкзак, документы и деньги. Она просто сидела, ей приносили еду и следили, чтобы она никуда не ушла и ни с кем не связалась",

– передает слова артистки ее наследница.

Более того, когда появились новости о том, что пропавшую знаменитость все-таки нашли, редакторы шоу "Прямой эфир" не давали никаких комментариев ее родным. Внучка связалась с представителями передачи, но в ответ услышала лишь дежурные фразы. О состоянии Светличной сотрудники Малахова тоже предпочли умолчать.

Если все было так, как рассказывает Светличная, то Андрею Малахову и его команде грозит уголовное дело. Редакторов и телеведущего могут привлечь к отвественности по статье 127 – "незаконное лишение свободы".

Внучка также указала на еще один факт, который только усугубляет ситуацию. Из-за того, что все силы волонтеров "Лизы Алерт" были брошены на поиски исчезнувшей актрисы, они не смогли вовремя помочь "простому человеку". В результате мужчина скончался.