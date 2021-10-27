Певец лишь прикрывается болезнями, но истинная причина кроется в другом

На долгое время Андрей Губин пропал со всех радаров, однако совсем недавно объявился и заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Однако продюсер Олеся Сазыкина уверена, что дело не только в этом.

Знакомая артиста рассказала, что еще в молодости он был непростым человеком. Все поступки Губина в прошлом в итоге привели к тому, что сейчас он страдает от множества болезней, в том числе и от психических. Сазыкина уверена, что этого следовало ожидать.

Трудности в жизни музыканта начались после "Фабрики звезд".

"У Губина всегда был комплекс маленького роста. На той же "Фабрике" даже была песня "Ниже ростом только Губин". Помню, он тогда сильно обиделся",

– вспоминает продюсер.

В разговоре с "Собеседником" Сазыкина призналась, что ей по-настоящему жалко когда-то знаменитого артиста, потому что еще несколько лет назад за ним бегали толпы влюбленных фанаток, а теперь же Губину даже некому стакан воды подать.

Справиться со своими проблемами исполнитель хита "Девушки как звезды" сможет только сам, считает акула шоу-бизнеса. Для начала Олеся предложила артисту изменить себя изнутри, затем пересмотреть отношение к людям. А вот идею с принудительным решением собеседница издания не поддержала, отметив, что никакой опасности для общества Губин не несет.

Ранее певец впервые рассказал о тяжелой болезни. Он признался, что мечтает о том, чтобы его страдания наконец закончились.