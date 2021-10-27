Сценаристу было 75 лет

Не стало создателя сериала "Рабыня Изаура". Жилберту Тумшиц Брага, подаривший миру одну из самых известных латиноамериканских мелодрам, скончался на 76-м году жизни в Рио-де-Жанейро.

Племянник сценариста рассказал, что его дядю госпитализировали в конце прошлой недели, он страдал от сепсиса. Врачи диагностировали у создателя сериала перфорацию пищевода.

У Браги были и другие проблемы со здоровьем. Несколько лет назад он перенес тяжелую операцию на позвоночнике, на сердце и гидроцефалию.

Родился Брага в 1945 году. В 1972 он дебютировал как сценарист, адаптировав произведение Дюма "Дамы с камелиями". А спустя еще два года он написал известную "Рабыню Изауру", которую так любили в Советском Союзе, а имена главных героев знал едва ли не каждый житель страны.

За теленовеллу "Бок о бок" он был удостоен престижной премии "Эмми". Последняя его работа вышла на экраны в 2015 году.