Политик призналась, что переживает за наследницу

5 ноября скандально известной телеведущей Ксении Собчак исполняется 40 лет. Перед днем рождения мать знаменитости, член Совфеда РФ от Республики Тыва Людмила Нарусова, написала для нее открытое письмо. Текст опубликовал журнал Tatler.

Нарусова вспомнила о дне, когда ее на скорой помощи везли в роддом. Рядом с политиком был ее муж – первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Александрович. Супруги очень боялись не успеть пересечь мосты до их разведения. В какой-то момент пошел снег. Акушерка, находящаяся в машине, заявила, что у Людмилы Борисовны родится "беленькая и светленькая" девочка. В итоге, как отметила госдеятель, предсказание медработницы сбылось.

"Ты светлая, светлая своей душевной организацией, хотя мало кто со мной согласится, потому что ты тщательно это скрываешь", - заявила сенатор.

Нарусова написала, что очень гордится Ксенией. Ведь блондинка выросла независимой, свободолюбивой и настоящей – не желающей следовать тому сценарию, который ей пытаются диктовать.

"С одной стороны, ты (не поставив меня в известность и не спросясь) пошла на телевидение, вела глуповатые программы "Блондинка в шоколаде", которой тебя до сих пор тыкают, и "Дом 2". С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке?", – указала она.

Сенатор вспомнила, что в детстсве Ксению очень смущало, когда кто-то во дворе позволял себе бранное слово, зато сейчас телеведущая сама не стесняется в выражениях в публичном пространстве, посылая всех "по известным мочеполовым адресам". Нарусова отметила, что понимает подобную природу поведения дочери, хотя матерные слова ей не нравятся.

Людмила Борисовна добавила – она невероятно рада тому факту, что Собчак состоялась как личность. Она успела попробовать себя и в роли актрисы, и в роли телеведущей, и в роли политика. Госдеятель призналась, что переживает за наследницу, так как не знает, куда ее "занесет" в следующий раз.

Сенатор назвала дочь бескомпромиссным и справедливым человеком. Также, по словам Нарусовой, Ксения является невероятно преданной – как в дружбе, так и в любви.

Ранее продюсер Валерий Комиссаров предрек Собчак развод с кинорежиссером Константином Богомоловым.