Раскрыты настоящие цели полета "киноэкипажа" в космос

Раскрыты настоящие цели полета "киноэкипажа" в космос
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Деятели культуры провели своеобразный медицинский эксперимент

В среду, 27 октября, в Дубае состоялся Международный астронавтический конгресс. На нем представители "Роскосмоса" рассказали о съемках картины "Вызов", режиссером которой выступил Клим Шипенко. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин объяснил, зачем сценарист вместе с актрисой Юлией Пересильд летал в космос.

Как отметил Рогозин, проект преследовал две цели. Во-первых, необходимо было вновь разжечь интерес народа к отрасли, связанной с космосом. Многие люди не знают имен специалистов и выдающихся отечественных космонавтов. Новости о запуске ракет и жизни на МКС стали восприниматься как что-то обычное, передает "Комсомольская Правда".

Во-вторых, нужно было провести своеобразный медицинский эксперимент. Напомним, героиня Пересильд – медработница, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь раненому профессиональному космонавту. В реальной жизни до сих пор неясно, как проводить серьезные операции в космосе. Вариант со спуском космонавта на Землю не всегда возможен, ведь человек может скончаться в дороге.

"Пересильд и Шипенко разыграли в космосе на камеру фактически репетицию", – говорится в публикации.

Во время экспедиции первый в мире "киноэкипаж" собрал уникальную хронику, которая окажется невероятно полезной для российских врачей и ученых. Специалисты смогут понять, как проводить хирургические вмешательства в условиях невесомости.

Напомним, актриса и кинорежиссер отправились на МКС 5 октября. В космосе деятели культуры провели 12 дней. На Землю они вернулись 17 октября. 

Ранее Рогозин рассказал об отношении американских космонавтов к "Вызову". 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость325941
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Гость323602
Это называется простым и ёмким выражением "колотить понты". Потратили сотни миллионов, "отодвинули" работу специалистов ради непонятно чего. И самое противное, что есть куда их потратить эти деньги. Покажите кто-нибудь Дмитрию Олеговичу фильмы "Аватар", "Парк Юрского периода" и пр. - может поймет что можно было решить все задачи просто в студии за в сотни раз мЕньшие деньги.
Вам бы все ныть. Мертвечина душная.
Гость323602
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Это называется простым и ёмким выражением "колотить понты". Потратили сотни миллионов, "отодвинули" работу специалистов ради непонятно чего. И самое противное, что есть куда их потратить эти деньги. Покажите кто-нибудь Дмитрию Олеговичу фильмы "Аватар", "Парк Юрского периода" и пр. - может поймет что можно было решить все задачи просто в студии за в сотни раз мЕньшие деньги.
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