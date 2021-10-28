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В среду, 27 октября, в Дубае состоялся Международный астронавтический конгресс. На нем представители "Роскосмоса" рассказали о съемках картины "Вызов", режиссером которой выступил Клим Шипенко. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин объяснил, зачем сценарист вместе с актрисой Юлией Пересильд летал в космос.
Как отметил Рогозин, проект преследовал две цели. Во-первых, необходимо было вновь разжечь интерес народа к отрасли, связанной с космосом. Многие люди не знают имен специалистов и выдающихся отечественных космонавтов. Новости о запуске ракет и жизни на МКС стали восприниматься как что-то обычное, передает "Комсомольская Правда".
Во-вторых, нужно было провести своеобразный медицинский эксперимент. Напомним, героиня Пересильд – медработница, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь раненому профессиональному космонавту. В реальной жизни до сих пор неясно, как проводить серьезные операции в космосе. Вариант со спуском космонавта на Землю не всегда возможен, ведь человек может скончаться в дороге.
"Пересильд и Шипенко разыграли в космосе на камеру фактически репетицию", – говорится в публикации.
Во время экспедиции первый в мире "киноэкипаж" собрал уникальную хронику, которая окажется невероятно полезной для российских врачей и ученых. Специалисты смогут понять, как проводить хирургические вмешательства в условиях невесомости.
Напомним, актриса и кинорежиссер отправились на МКС 5 октября. В космосе деятели культуры провели 12 дней. На Землю они вернулись 17 октября.
Ранее Рогозин рассказал об отношении американских космонавтов к "Вызову".
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