Деятели культуры провели своеобразный медицинский эксперимент

В среду, 27 октября, в Дубае состоялся Международный астронавтический конгресс. На нем представители "Роскосмоса" рассказали о съемках картины "Вызов", режиссером которой выступил Клим Шипенко. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин объяснил, зачем сценарист вместе с актрисой Юлией Пересильд летал в космос.

Как отметил Рогозин, проект преследовал две цели. Во-первых, необходимо было вновь разжечь интерес народа к отрасли, связанной с космосом. Многие люди не знают имен специалистов и выдающихся отечественных космонавтов. Новости о запуске ракет и жизни на МКС стали восприниматься как что-то обычное, передает "Комсомольская Правда".

Во-вторых, нужно было провести своеобразный медицинский эксперимент. Напомним, героиня Пересильд – медработница, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь раненому профессиональному космонавту. В реальной жизни до сих пор неясно, как проводить серьезные операции в космосе. Вариант со спуском космонавта на Землю не всегда возможен, ведь человек может скончаться в дороге.

"Пересильд и Шипенко разыграли в космосе на камеру фактически репетицию", – говорится в публикации.

Во время экспедиции первый в мире "киноэкипаж" собрал уникальную хронику, которая окажется невероятно полезной для российских врачей и ученых. Специалисты смогут понять, как проводить хирургические вмешательства в условиях невесомости.

Напомним, актриса и кинорежиссер отправились на МКС 5 октября. В космосе деятели культуры провели 12 дней. На Землю они вернулись 17 октября.

Ранее Рогозин рассказал об отношении американских космонавтов к "Вызову".