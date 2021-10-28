Передача приносила знаменитостям хорошие гонорары

В этом году в эфир вышел десятый сезон популярного музыкального проекта "Голос". Членами жюри стали Александр Градский, Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Передача как бы сделала круг и вернулась к первому составу звездных судей. Журналисты из "Экспресс Газеты" рассказали, как знаменитости обогатились за 10 лет существования передачи.

За тот период, пока Градский снимался в "Голосе", он успел закончить строительство собственного музыкального театра. Кроме того, композитор стал владельцем шикарной квартиры, расположенной в жилом комплексе на Мосфильмовской улице. Примерная стоимость апартаментов – 90 миллионов рублей.

Что касается Пелагеи, то на данный момент она борется за имущество со своим бывшим мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Экс-супруги должны решить, кому достанется квартира за 85 миллионов рублей, а также другая элитная недвижимость. К слову, упомянутые апартаменты за баснословную сумму денег были приобретены, пока шел музыкальный проект.

Билан тоже не стал отставать от звездных коллег. Дима купил коттедж в Подмосковье, стоимость которого составляет около 330 миллионов рублей.

А вот Агутин решил поступить иначе. По некоторым данным, певец отказался от гонораров за съемки, но попросил создателей "Голоса" компенсировать ему отмененные из-за участия в проекте концерты. А это примерно шесть месяцев в календаре.