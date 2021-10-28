Ургант посмеялся над Лукашенко и Белоруссией на Первом канале

Ургант посмеялся над Лукашенко и Белоруссией на Первом канале
Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеВажное событие: Лукашенко раскрыл планы Путина на 4 ноября
Юморист заявил, что завидует соседней стране

Популярный российский телеведущий Иван Ургант в недавнем выпуске своего шоу на Первом канале поиронизировал над главой соседней республики Александром Лукашенко. Во время эфира журналист коснулся ситуации в Белоруссии, где Минздрав решил отменить масочный режим.

Ведущий напомнил, что белорусский лидер потребовал от властей не допускать никакого давления на граждан в вопросах, связанных с  вакцинацией, соблюдением социальной дистанции и использованием медицинских масок. Ургант с иронией добавил, что Белоруссию можно смело считать государством, где власти никогда не оказывали никакого давления на население.

"У меня вопрос: в момент, когда это распоряжение отдавалось, было давление на людей? Нет. Никакого! Не зря Белоруссию называли всегда восточноевропейской Калифорнией!" – с иронией воскликнул Иван.

Ургант продолжил тему, заявив, что республика фактически первой в мире начала бороться с давлением, однако более узкого характера: резинка от масок, как известно, сильно давит на уши, причиняя дискомфорт, и Лукашенко, по всей вероятности, решил избавить людей от этой серьезной проблемы.

"Я завидую странам, где коронавирус напрямую подчиняется распоряжению президента", – добавил телеведущий.

Завершил Ургант речь забавным

Ранее в эфире "Вечернего Урганта" популярный комик Вячеслав Комиссаренко, которому запретили выступать с концертами в Минске, спародировал президента Белоруссии, представив ситуацию так, будто глава республики явился на Первый канал вместе со своим младшим сыном Николаем. В целом, в авторских монологах Вячеслава можно нередко услышать про то, как однажды белорусский лидер схватил в руки автомат или же выступил перед рабочими промышленного предприятия.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1939 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей