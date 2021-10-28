Руководство не стало комментировать ситуацию с музыкантом

Популярный телеканал СТС решил отказаться от участия Моргенштерна, которого обвинили в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. Из эфира убрали передачу "Русский ниндзя", которую так ждали телезрители после постоянной рекламы.

Однако сам прокатчик не указывает причин. Известно, что выпуск состоится теперь только 22 ноября – премьеру сдвинули на месяц. Сама ведущая Ида Галич сообщила в своем блоге об отмене выпуска.

Для рэпера телешоу было дебютом. Однако, по мнению медиа, ситуацию коренным образом изменила скандальная журналистка Ксения Собчак, которой музыкант рассказал о своем личном отношении к расходованию средств на проведени Дня победы, передает РИА ФАН.

Кстати, сами представители телеканала СТС ответили на официальной странице "ВКонтакте", что причиной переноса телепередачи стали изменения в программной сетке.

"Проект перенесен на ноябрь.Точные даты сообщим позднее", – сообщили в СТС, отвечая на попрос подписчика о причинах переноса шоу.

В настоящее время высказывание музыканта проверяют представители Следственного комитета, а канал Ксении Собчак в YouTube угрожают закрыть – на заявление рэпера обратили внимание общественники из "Ветеранов России", которые и стали инициаторами дела.

Сама Собчак попыталась защитить попавшего под обстрел негодованиями артиста, напомним, что Алишеру всего 23 года, а потому, считает она, тот не понимает причин ежегодных трат на проведение Парада Победы 9 мая. Кровавая барыня уверена, что народ просто сделал акцент на единственной фразе, из которой начали творить историю, чтобы проехаться как следует по эпатажному музыканту.