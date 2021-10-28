Женщина в полной мере наслаждается отдыхом

Несколько дней назад стало известно о том, что бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина сбежала из-под венца. Предпринимательница должна была выйти замуж за криптовалютчика Василия Райского. В итоге оказалось, что бизнесвумен уехала отдыхать в Пятигорск.

На личной странице в "Инстаграм" Копенкина опубликовала серию фотографий, сделанных в городе-курорте. Так, на одном снимке Лариса позирует на смотровой площадке, на некоторых других – у местных достопримечательностей.

"Жизнь любит преподносить мне сюрпризы, а я стараюсь удивлять ее непредсказуемостью", – написала предпринимательница.

Экс-супруга финалиста проекта "Фабрика звезд-6" призналась, что ее впечатлил Пятигорск. Женщину поразили живописные природные пейзажи, чистый воздух, вкусная еда и дружелюбные местные жители.

Копенкина добавила, что старается не сидеть на одном месте. На каждый день бизнесвумен планирует определенную, насыщенную на события, программу.

В конце Лариса пожелала подписчикам отличных "коронавирусных" каникул. Публикацию она сопроводила хештегами "радость", "отличное настроение" и "перемены". По всей видимости, Копенкина не сильно переживает из-за сорванной свадьбы.

До сих пор неизвестно, что вынудило предпринимательницу сбежать от Райского. В своих публикациях она старательно избегает данной темы. К слову, возлюбленные встречались около года.

Ранее журналисты выяснили, что Копенкина сообщила о своем желании отменить торжество организатору свадьбы и подруге Диане Бичаровой. Решение бизнесвумен шокировало многих.