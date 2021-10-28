У деятеля культуры подозревают коронавирус

Советского и российского актера театра и кино Бориса Щербакова госпитализировали. У народного артиста РФ диагностировали пневмонию средней тяжести. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На данный момент Щербаков находится в одной из московских клиник. У деятеля культуры зафиксировано поражение легких на начальной стадии. Ситуацию осложняет тот факт, что у Бориса Васильевича имеются проблемы с сердцем, а также некоторые другие недуги.

У актера подозревают коронавирус. Он уже сдал ПЦР-тест, однако результаты пока еще не готовы.

Примечательно, что это второй раз за год, когда артист попадает в больницу с пневмонией. Так, в первый раз на больничной койке Щербаков оказался в августе. Тогда ему поставили диагноз "двустороннее воспаление легких".

Борис Васильевич родился в Ленинграде. В 1967 году он поступил в местный Институт культуры имени Крупской. Через год Щербаков узнал, что в Москве Павел Массальский собирается набирать курс в Школу-студию МХАТ. Он поставил перед собой цель поступить в учебное заведение. Будущий артист прошел через различные испытания, прежде чем стал студентом МХАТа.

В 1972 году он окончил школу-студию при МХАТ и в том же году стал актером данного учреждения культуры. Там артист служил вплоть до 2003 года.

В фильмографию Щербакова входят такие картины, как "Я служу на границе", "Гостья из будущего", "Битва за Москву", "Криминальный квартет", "Марш Турецкого" и многие другие.