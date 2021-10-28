"Сотрясение мозга": Соловьвев ответил Собчак после претензий за итальянскую дачу

"Сотрясение мозга": Соловьвев ответил Собчак после претензий за итальянскую дачу
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Журналист заявил, что покупает все на собственную зарплату

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на пассаж Ксении Собчак, упрекнувшей его, при всей транслируемой по телевизору любви к родной стране и негативу к Западу, приобретениии недвижимости в Европе. Журналист ответил коллеге, что тратит на свои прихоти собственные средства, а не бюджетные, в отличие от светской львицы.

История началась выложенного в "Инстаграм" поста, на котором Собчак позирует у берега озера Комо в Италии. Ведущая с иронией заявила, что Соловьев выбрал себе явно не самое плохое место, пошутив, что на дачу в Геленджике, видимо, у Владимира денег не хватило. Барыня напомнила, что телеведущий с завидной регулярностью рассказывает зрителям про загнивающую "гейропу".

Соловьев указал, что ни от кого не скрывает факт покупки дачи – она была приобретена "задолго до Навального", и бюджет Российской Федерации после этой истории не пострадал. Однако Собчак, рассудил Соловьев, быстро удалось восстановиться после автоаварии. 

"Видимо, сотрясение мозга помешало ей, находясь на Комо или в Париже, обратить внимание на трагедию и отправить от себя на похороны хотя бы венок", – ответил Соловьев по просьбе журналистов.

Во встречном выпаде Соловьев также упрекнул Собчак, заявив, что той, видимо, было совсем не до похорон – журналистке необходимо как следует "покрасоваться в гардинах" на фоне живописного озера.

По словам ведущего, гонорар для Собчак выплатил недавно бывший сенатор Совфеда от Пензенской области Андрей Вавилов, фигурант дела о хищении средств в размере 231 миллиона долларов из государственного бюджета. Журналистка выступила ведущей на свадьбе политика, которая состоялась в Комо несколько дней назад.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Ай да молодец ГОСПОДИН СОЛОВЬЕВ,красиво ответил собчак-----любительнице пармизона с плесенью и вяленного гамона буйвола!Красава!
ГостьПророк
Пожаловаться Ответить
Собчак очень коварна! Изо рта только гадости. Ее место только в Доме2 на ступеньках,лучше <цензура> полу под унитазом. Отец интеллигент,а эта...., отброс. Видно больше от мамы взяла!.
игорь
Пожаловаться Ответить
да все рожденные в СССР предатели
и важно- в мире денег все воруют у друг друга
это будет лишь не так по двум причинам - отмены денег и равный доход для всех
а воры этого хотят ? НЕТ
Гость325982
Пожаловаться Ответить
Это какие такие свои средства у Соловьева то? Не гонорары ли за медийную проституцию? И происходят они их бюджета страны, а не от частного бизнеса.
Гость325769
Пожаловаться Ответить
Очень странно , что Соловьев покупает себе дома в стране нато, ведь там геи, там нет духовных скреп, там детей не учат русскому патриотизму . И Соловьев живет там , странно . И дети его там учатся . И деньги его там , не в деревянных . Очень странно
1
новости партнеров
По теме

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1940 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей