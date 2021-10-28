Журналист заявил, что покупает все на собственную зарплату

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на пассаж Ксении Собчак, упрекнувшей его, при всей транслируемой по телевизору любви к родной стране и негативу к Западу, приобретениии недвижимости в Европе. Журналист ответил коллеге, что тратит на свои прихоти собственные средства, а не бюджетные, в отличие от светской львицы.

История началась выложенного в "Инстаграм" поста, на котором Собчак позирует у берега озера Комо в Италии. Ведущая с иронией заявила, что Соловьев выбрал себе явно не самое плохое место, пошутив, что на дачу в Геленджике, видимо, у Владимира денег не хватило. Барыня напомнила, что телеведущий с завидной регулярностью рассказывает зрителям про загнивающую "гейропу".

Соловьев указал, что ни от кого не скрывает факт покупки дачи – она была приобретена "задолго до Навального", и бюджет Российской Федерации после этой истории не пострадал. Однако Собчак, рассудил Соловьев, быстро удалось восстановиться после автоаварии.

"Видимо, сотрясение мозга помешало ей, находясь на Комо или в Париже, обратить внимание на трагедию и отправить от себя на похороны хотя бы венок", – ответил Соловьев по просьбе журналистов.

Во встречном выпаде Соловьев также упрекнул Собчак, заявив, что той, видимо, было совсем не до похорон – журналистке необходимо как следует "покрасоваться в гардинах" на фоне живописного озера.

По словам ведущего, гонорар для Собчак выплатил недавно бывший сенатор Совфеда от Пензенской области Андрей Вавилов, фигурант дела о хищении средств в размере 231 миллиона долларов из государственного бюджета. Журналистка выступила ведущей на свадьбе политика, которая состоялась в Комо несколько дней назад.