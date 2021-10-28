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Колдунья Елена Голунова перестала скрывать внешность своей единственной дочери. Звезда "Битвы экстрасенсов" выложила снимки с ребенком на своей странице в "Инстаграме".
Кадры ведунья опубликовала в чесь дня рождения девочки – ей исполнился год.
"Целый год счастья, позитива и познания мира! Здоровья тебе, моё солнышко, счастья и всего самого наилучшего! Твои мама и папа, всегда рядом! Братья всегда подставят свои плечи!", – написала она.
В комментариях многие поклонники отметили, что девочка невероятно похожа на своего отца.
Напомним, Елена Голунова является финалисткой тринадцатой "Битвы экстрасенсов", а также матерью телеведущего Влада Кадони. Публично она никогда не рассказывала, как именно девочка появилась на свет.
Ранее экстрасенс публиковала другие снимки дочки, но никогда не показывала ее лицо.
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