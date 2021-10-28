"Волнение было ужасное": Басков случайно намочил штаны на сцене

"Волнение было ужасное": Басков случайно намочил штаны на сцене
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
О курьезном случае он рассказал Максиму Галкину

Николай Басков принял участике в новой программе "Блеф", ведущим которой является Максим Галкин. В студии он рассказал юмористу о конфузе, который однажды произошел с ним прямо на сцене.

Инцидент случился еще в студенчестве. Тогда юный певец принимал участие в отчетном спектакле "Евгений Онегин" Гнесинского училища. Он выбежал на сцену под арию Ленкского, начал читать речь, но в какой-то момент страх взял свое.

"Волнение было ужасное... Помню: пауза, я взял дыхание и… обоссался", – рассказал артист.

По его словам, тогда он почувствовал тепло в области паха. Его оппонент на шоу Александр Рева поверил в рассказанную историю, но допустил, что дело в действительности произошло не на сцене. Басков, в свою очередь, отметил, что "был не прямо ручей" и после произошедшего у него полностью пропал страх. 

Галкина рассказ артиста удивил. Он признался, что никогда не слышал эту историю раньше. 

До этого юморист рассказывал, как Николай Басков оконфузился перед Аллой Пугчевой. 

Источник: Premier ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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