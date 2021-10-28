Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Николай Басков принял участике в новой программе "Блеф", ведущим которой является Максим Галкин. В студии он рассказал юмористу о конфузе, который однажды произошел с ним прямо на сцене.
Инцидент случился еще в студенчестве. Тогда юный певец принимал участие в отчетном спектакле "Евгений Онегин" Гнесинского училища. Он выбежал на сцену под арию Ленкского, начал читать речь, но в какой-то момент страх взял свое.
"Волнение было ужасное... Помню: пауза, я взял дыхание и… обоссался", – рассказал артист.
По его словам, тогда он почувствовал тепло в области паха. Его оппонент на шоу Александр Рева поверил в рассказанную историю, но допустил, что дело в действительности произошло не на сцене. Басков, в свою очередь, отметил, что "был не прямо ручей" и после произошедшего у него полностью пропал страх.
Галкина рассказ артиста удивил. Он признался, что никогда не слышал эту историю раньше.
До этого юморист рассказывал, как Николай Басков оконфузился перед Аллой Пугчевой.
В стране вынесли урок после предательства Литвы
Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева