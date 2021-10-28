Ему было 66 лет

Адвокат Валерий Степанов, который известен зрителям по шоу "Суд присяжных", скончался на 67-м году жизни.

Правозащитник умер от коронавируса. Об этом сообщил его коллега по передаче Рубен Маркарьян на своей странице в "Инстаграм". Еще вчера Степанов говорил, что "побеждает ковид".

"Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром",

– с сожалением отметил коллега адвоката по программе.

Шоу "Суд присяжных" транслировалось по телеканалу НТВ с 2008 по 2018 год. Более молодые пользователи Сети знают его по мему "полностью оправдан".