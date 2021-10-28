Дочь звезды "Бриллиантовой руки" решила засудить Меньшикова

Дочь звезды "Бриллиантовой руки" решила засудить Меньшикова
Олег Меньшиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Действия театрального деятеля многих привели в ярость

Скандал в Театре имени Ермоловой разгорелся еще летом. Однако разборки в культурной сфере продолжаются. Так, выяснилось, что несколько артистов, среди которых дочь знаменитого Лёлика из "Бриллиантовой руки", намерены отстаивать свои права в суде.

Наследница выдающегося советского артиста Анатолия Папанова Елена не собирается мириться с "произволом" худрука театра Олега Меньшикова. Папанова вместе с коллегами по сцене Николаем Токаревым и Марией Бортник подали иск на администрацию Меньшикова. Этих артистов одними из первых уволили из театра. Тогда знаменитостям объявили, что их лишают работы из-за оптимизации кадров на фоне коронакризиса.

Во время скандала с увольнениями стали всплывать весьма неприглядные подробности внутренней кухни театра. Артисты уверяют, что Меньшиков бессовестным образом обогащается за счет культурного учреждения. Уволенные актеры бьют тревогу и пишут жалобные письма во все инстанции. Так, они рассказали подробности схемы, благодаря которой худруку удалось провернуть аферу с 24 миллионами рублей.

Однако в ответ работники культуры получают сухие отписки на тему того, что в театрах не может быть цензуры, решение подобных вопросов находится в компетенции других ведомств и т.д.

В итоге артистам не осталось ничего иного, как обратиться в суд. Лишившиеся работы люди надеются, что справедливость восторжествует и с Меньшиковым разберутся в рамках российского законодательства.

К слову, недавно дочери легендарного Папанова вместо игры на сцене предложили мыть полы. Театр имени Ермоловой не церемонится со своими артистами.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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