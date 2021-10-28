Роковую блондинку в "Бриллиантовой руке" могла сыграть совсем другая артистка

Такие знаменитые советские киноленты, как "Ирония судьбы или С легким паром", "Любовь и голуби" и другие, заняли почетное место в золотом фонде кинематографа. Сыгравшие в этих фильмах артисты получили всесоюзную славу. Однако, судьба могла распорядиться так, что на знаковых ролях были бы совсем другим люди.



"Любовь и голуби"

Эта трогательная и поучительная кинолента навсегда стала одной из любимых у российских зрителей. Казалось бы, представить кого-то другого на месте Людмилы Гурченко в роли Раисы Захаровны, невозможно. Однако, по первоначальной задумке создателей фильма эту роль должна была исполнить Татьяна Доронина. Артистка отказалась в пользу другой известной киноленты "Валентин и Валентина", так что мощный заряд популярности достался Гурченко.

"Ирония судьбы или С легким паром"

Традиционный новогодний фильм должен был выйти на экраны с совсем другим составом артистов. Режиссер Эльдар Рязанов планировал снимать Людмилу Гурченко и Андрея Миронова, а в роли отвергнутого жениха Олега Басилашвили. Первых двоих отсеяли еще во время проб, так как они не смогли войти в роли и были излишне веселыми для своих героев. А вот Басилашвили не стал Ипполитом из-за личного горя. В момент съемок у него умер отец. В итоге звездная роль досталась Юрию Яковлеву.

"Место встречи изменить нельзя"

Роль Шарапова должна была достаться известному артисту Евгению Герасимову. Однако тот отказался от этой работы. В киноленте сыграл Владимир Конкин. Позже Герасимов сильно сокрушался из-за поспешного отказа.

"Москва слезам не верит"

Режиссер Владимир Меньшов собирался снимать в роли главной героини культовой киноленты Маргариту Терехову. Однако актриса отдала предпочтение "Мушкетерам", в которых блистательно сыграла Миледи. А роль тихой Кати досталась Вере Алентовой.

"Бриллиантовая рука"

Роль соблазнительной блондинки отлично удалась знаменитой артистке Светлане Светличной. Однако изначально эту героиню должна была играть Клара Лучко. Артистка прошла пробы, однако в последний момент решила, что сниматься в купальнике слишком безрассудно для такой именитой звезды.

Кстати, недавно "Утро.ру" рассказывало, почему Андрей Миронов отказался от главной роли в фильме "Где находится нофелет?"