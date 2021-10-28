Новый формат известной передачи зрители увидят совсем скоро

Таисия Маслякова решила продолжить семейное дело, дебютировав в качестве ведущей детского КВН. Первый выпуск шоу зрители Первого канала смогут увидеть уже в ближайшее воскресенье.

Дочери Александра Маслякова-младшего всего 15 лет, но это не помешало ей попробовать себя в качестве ведущей одной из любимых передач россиян. Долгое время родители и бабушка с дедушкой оберегали Таисию от любопытных журналистов, но теперь девушка украсит собой детский КВН. Компанию ей составит капитан команды КВН Высшей лиги "Мега" Степан Лукин.

После этой новости пользователи Сети захотели узнать, как же выглядит внучка основателя Клуба веселых и находчивых. В "Инстаграме" Масляковой не так много фотографий, но каждая из них собирает множество восторженных комментариев.

"Какая нежная красота", "Невероятная", "Таисия, ты потрясающая!", "Притягательная", "Вау, как ты выросла...", "Какая потрясающая",

– пишут под публикациями Таисии.

Напомним, что правила детского КВН будут отличаться от взрослого формата. Будет всего два конкурса: "Приветствие" и "Сказка". В полуфинале сыграют 12 команд, до финала дойдут лишь три из них.

Судить юных юристов будут Юлия Михалкова, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Вадим Галыгин и Юлька Гаврилина.

Ранее Владимир Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.