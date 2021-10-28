В звездном семействе продолжают кипеть страсти

Имя некогда популярной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не сходит со страниц журналов. К сожалению, все внимание публики к звезде привлекается за счет бесконечной череды скандалов вокруг ее персоны. На этот раз буча поднялась из-за помощницы знаменитости Татьяны Парамоновой.



Внучка Лидии Николаевны Анна убеждена, что эта женщина вьется рядом со звездным семейством с единственной целью – обогатиться за его счет. Девушка утверждает, что за несколько десятилетий женщине удалось существенно поправить свое материальное положение за счет знаменитой работодательницы.

Раньше с обвинениями в адрес Парамоновой выступила дочка звезды Ольга Шукшина. По ее словам, из-за Татьяны Людмила Николаевна потеряла почти полмиллиона рублей. Анна дополнила эти обвинения и заявила, что Парамонова всерьез намеревалась лишить Федосееву-Шукшину жилища.

"Парамонова просила бабушку переписать на нее квартиру в Новой Москве", – рассказывает возмущенная девушка в эфире популярной телепередачи "Пусть говорят".

Впрочем, сама Татьяна заявляет, что все обвинения в ее адрес абсолютно беспочвенны. При этом женщина уже побеседовала со следователями и рассказала им о своем видении ситуации.

К слову, недавно Лидия Николаевна рассказала о продолжительных запоях своего бывшего супруга Бари Алибасова.Актриса уверена, что все проблемы со здоровьем у музыканта вызваны его вредной привычкой.