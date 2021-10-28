"Мы сделали все возможное": Валерия поделилась семейным горем

"Мы сделали все возможное": Валерия поделилась семейным горем
Валерия. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дядя певицы скончался от коронавируса

Валерия поделилась с поклонниками печальной новостью. Певица сообщила, что ее дядя Валерий Николаевич скончался от коронавируса. 

Пост, посвященный родственнику, появился на странице звезды в "Инстаграм". Блондинка рассказала, что ее дядя всю жизнь посвятил работе на железной дороге. 

"Валерий Николаевич – человек профессии, которую он знал от и до, но для меня, конечно,  был просто родным дядей Лерочкой, и я им очень гордилась", 

– написала Валерия. 

Артистка объяснила, что решила поделиться этим с фанатами, потому что все чаще из жизни уходят "мощные личности" и профессионалы, замену которым найти невозможно. 


"Мы сделали все возможное, чтобы он еще пожил", 

– призналась певица, с сожалением добавив, что "проклятый" коронавирус все же оказался сильнее. 

Дядя Валерии был вакцинирован, но не успел ревакцинироваться. Антител почти не осталось, поэтому иммунитет не был защищен от злополучного вируса. Врачи старались сделать все, чтобы спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, не смогли этого сделать. 

В конце публикации артистка призвала поклонников быть аккуратнее и беречь свое здоровье в столь непростое для всех время. 

Ранее стало известно о смерти судьи из программы "Суд присяжных". Валерий Степанов скончался на 67-м году жизни от коронавируса. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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