Телеведущая заявила, что не собирается подлизываться к тренеру

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина принимает участие в проекте "Ледниковый период". Телеведущая выступает вместе с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым. К сожалению, тандем с мастером в своем деле не приносит желаемого результата. Пара каждый раз получает низкие оценки. В личном микроблоге шоувумен высказалась о тренере Татьяне Тарасовой, которая часто ее критикует.

В Сети поговаривают, что Тарасова по какой-то причине недолюбливает Бородину. На этом часто акцентируют внимание поклонники Ксении.

Накануне телезвезда решила пообщаться с подписчиками в "Инстаграм". Конечно, речь зашла про ее отношения с Татьяной Анатольевной. Один из пользователей Сети отметил, что заслуженный тренер СССР несправедливо занижает оценки Бородиной.

Знаменитость заявила, что не держит зла на Тарасову. Единственное, ее сильно оскорбили однажды сказанные судьей "Ледникового периода" слова. Так, однажды Татьяна Анатольевна назвала Ксению "эта голубка".

"Я просто взрослая дама, это было некрасиво, на мой взгляд", – отметила телеведущая.

Бородина добавила, что не собирается подлизываться к тренеру или спорить с ее решением. По мнению Ксении, Татьяна Анатольевна имеет право ее недолюбливать. Шоувумен уверена – тот факт, что Тарасова испытывает к ней неприязнь, очевиден всем.

Звезда "Дома-2" заявила, что пойдет до конца, несмотря на непростые обстоятельства.

Ранее Бородина пожаловалась на трудности в "Ледниковом периоде".