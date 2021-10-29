Стала известна причина ссоры Фадеева с руководством Первого канала

Стала известна причина ссоры Фадеева с руководством Первого канала
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Композитор попытался угнаться за двумя зайцами сразу

Продюсер Максим Фадеев участвовал в первых двух сезонах передачи "Голос.Дети". В третьем сезоне его заменил певец Леонид Агутин. Выяснилось, что уход композитора с Первого канала произошел из-за конфликта с руководством.

Фадеев согласился занять одно из кресел жюри в музыкальном проекте. В то же время артист втайне от представителей "Первого" дал добро на участие в шоу "Главная сцена", которое принадлежало их конкурентам – телеканалу "Россия 1".

Когда музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта узнал об этом, то был невероятно зол на Максима Александровича. Однако контракт с музыкантом был подписан, так что деятелю искусств пришлось смириться с предательством, передает "Экспресс Газета".

Желание Фадеева угнаться за двумя зайцами сразу принесло немало сложностей руководству обоих телеканалов. Композитор постоянно бегал с одной съемки на другую.

Но самое интересное ждало впереди. Первому каналу и "России 1" пришлось договариваться о том, чтобы заключительный концерт в "Голосе" и "Главной сцене" состоялся в один и тот же день и в одном и том же месте. Локацией для проведения финала была выбрана киностудия "Главкино".

В тот день Максиму Александровичу пришлось непросто. Некоторое время продюсер присутствовал на съемках одной передачи. Когда камера переставала его снимать, он быстро переодевался и шел в павильон, где проходил финал второго шоу. С места на место Фадеев перебегал несколько раз.

После произошедшего Аксюта принял решение разорвать сотрудничество с артистом. 

Ранее певица Наргиз заявила, что Фадеев подкупил Андрея Малахова. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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