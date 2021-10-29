Меладзе объяснил отказ брата переезжать из Украины в Россию

Меладзе объяснил отказ брата переезжать из Украины в Россию
Константин и Валерий Меладзе. Фото: Elena Rostunova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певца огорчает закрытость границ между двумя странами

Недавно продюсер Константин Меладзе приобрел дом в Подмосковье. Появились слухи, что музыкант собирается оставить Украину и перебраться в Россию. Брат композитора, певец Валерий Меладзе, прокомментировал данную информацию.

Исполнитель хита "Небеса" отметил, что супруга и наследники Константина Шотовича живут в Незалежной. Напомним, продюсер состоит в браке с певицей Верой Брежневой.

"Он не может собрать всех и перевезти в Россию", - заявил артист.

По словам Валерия Шотовича, если бы границы между РФ и Украиной были открытыми, и пересекать их можно было без особых проблем, это стало бы настоящим подарком. Певца огорчает тот факт, что россияне и украинцы находятся в напряженных отношениях. Между двумя народами, как считает знаменитость, кто-то возводит стену, которую с каждым разом все сложнее обходить.

Меладзе-младший высказал мнение, что все происходящее выходит за рамки нормальности. При этом артист продолжает верить, что однажды отношения между Россией и Незалежной наладятся, передают "Аргументы и Факты".

Валерий Шотович периодически видится с братом. В последний свой приезд в Киев он дал концерт для украинцев. Исполнитель рассказал, что собравшиеся спокойно реагировали на то, что он исполнял песни на русском языке.

Он добавил, что его многочисленным фанатам тоже не нравится, когда россиян и украинцев сталкивают лбами. 

Ранее стало известно о том, что Меладзе и Брежнева купили квартиру за 58 миллионов рублей в центре Киева. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
М
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чо в грызунии не живется носорогам
Гость326239
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Нашли "патриотов", они там где теплее и бабок больше. С украинским паспортом в Европу, с российским на чес по корпоративам.
Николай Кондаков
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Да Валерий ты прав ...на счёт , что однажды отношения между Россией и Незалежной наладятся, передают "Аргументы и Факты". Это настанет тогда когда народ возьмёт в свои руки управление страной (Россией) и уберёт зазравшуюся кодлу...
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