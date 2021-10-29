Использовал меня для пиара: доктор Комаровский пожаловался на Зеленского

Использовал меня для пиара: доктор Комаровский пожаловался на Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Самый известный врач Украины так и не стал членом команды президента

Знамений врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты Украины, организовал свою избирательную кампанию. По словам медика, шоумен просто воспользовался им для личного пиара во время борьбы за кресло главы государства.

Кандидат медицинских наук отметил, что всегда пользовался популярностью среди политиков, будучи медийной, узнаваемой личностью. Они, по словам доктора, даже не скрывали, что нуждаются не в советах профессионала, а просто в его молчаливом присутствии. Аналогично поступил и Зеленский, использовав уважаемого в обществе человека для личной выгоды.

"Так что Владимир Александрович не первый и не последний. <...> Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", – заявил Комаровский.

Он отметил, что был готов занять пост советника президента Украины, однако после избрания Зеленского не получил места в его команде. Также педиатр раскритиковал главу государства за неоднозначные кадровые решения.

Кроме того, Комаровский подчеркнул, что не знает ни одного профессионального медика в команде Зеленского. Он подверг сомнению государственную политику в области биологической безопасности. 

Источник: Украинская правда ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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