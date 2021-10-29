Телеведущий пока никак не прокомментировал данную новость

Шоумена Андрея Малахова вызвали в СК РФ по делу о "пропаже" актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает "Лента.ру".

Следователи намерены поговорить с журналистом и редакторами передачи "Прямой эфир" по поводу исчезновения звезды кинокартины "Бриллиантовая рука". Напомним, спустя сутки поисков Светличная нашлась на съемках скандального шоу.

О пропаже Светланы Афанасьевны стало известно 25 октября. Ее сын Алексей Ивашов заявил, что родительница не выходит на связь с 21 числа. В московской квартире артистку не обнаружили.

Родные кинозвезды написали заявление в полицию. На поиски Светличной отправились волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт". 42 человека, которые участвовали в розыскных мероприятиях, расклеивали ориентировки, а также обзванивали медучреждения и морги.

26 октября появилась информация, что деятельница культуры нашлась. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что Светличная находится в здании киностудии на улице Эйзенштейна в окружении команды Малахова. Самочувствие 81-летней актрисы оценивалось как хорошее.

Внучка Светланы Афанасьевны Мария Ивашова заявила, что Андрей вместе с коллегами из "Прямого эфира" насильно удерживал ее звездную бабушку. Якобы у артистки отобрали телефон, документы и некоторые другие личные вещи. Светличную кормили и следили за тем, чтобы она ни с кем не связалась и никуда не ушла.

Если данная информация подтвердится, Малахова и его команду могут привлечь к уголовной ответственности. Речь идет о статье 127 – "незаконное лишение свободы".

Сам телеведущий пока никак не прокомментировал новость о своем вызове в Следственный комитет.